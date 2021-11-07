Новости
RIVER LYNX CAP 2021. В эти выходные на СРБ «Парус-Юг» прошел первый монобрендовый турнир по ловли форели на приманки River Lynx.
Там было всё!Отличная организация турнира, прекрасное зарыбление бойкой форели, накал...
07.11.2021
Турнир как обычно был не простой! Были победы, ничьи и...
05.10.2021
На сегодняшний день Aquatic это не просто узнаваемый российский рыболовный...
27.09.2021
Друзья! Наступает сезон ловли прудовой форели!В эти выходные на “FishPark...
06.09.2021
У нас новая поставка, готовимся к форелевому сезону!
24.08.2021
Вчера состоялись официальные командные соревнования организованные Федерацией рыболовного спорта Московской области
Вчера состоялись официальные командные соревнования организованные Федерацией рыболовного спорта Московской...
18.07.2017